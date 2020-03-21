اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 05:39 م
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سويسرا تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 6100 حالة

السبت، 21 مارس 2020 04:26 م
سويسرا تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 6100 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
زوريخ (رويترز)

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قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6100 أى بزيادة نحو 25 % عن أمس فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصا مضيفة أن المستشفيات فى إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا فى أوروبا، تواجه ضغطا شديدا.

وقال دانيل كوخ مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادى للصحة "الوضع فى تيسينو متأزم للغاية"، وسجلت سويسرا 1200 حالة إصابة جديدة خلال يوم فيما زادت الوفيات 13 حالة عن أمس الجمعة.

وتسلم الجيش السويسرى 50 جهاز تنقية إضافيا ونشرها فى تيسينو أمس الجمعة حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التى قد تساهم فى إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

 

 


سويسرا

أخبار سويسرا

إصابات كورونا

6100 مصابا

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