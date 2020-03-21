اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا تؤكد عدم رصد حالات إصابة بكورونا على أراضيها

السبت، 21 مارس 2020 03:07 ص
سوريا تؤكد عدم رصد حالات إصابة بكورونا على أراضيها كورونا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال وزير الصحة السوري، نزار يازجي، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن سوريا مهددة "بشدة" بانتشار المرض.
وأوضح نزار يازجي أن الحكومة أعلنت منع دخول (الأجانب)، الخميس، بعد إغلاق المدارس والمتنزهات والمطاعم، وغيرها من المؤسسات العامة.
 
وأضاف: "اعتبارا من يوم السبت القادم ستكون هناك خطوط ساخنة استشارية للتواصل ما بين المواطن ومديريات الصحة بالمحافظات حول الحالات المرضية، بما فيها الاستشارات والاستفسارات حول فيروس كورونا".
 
كما رد على ما تردد بشأن تعتيم الدولة على انتشار المرض، قائلا: "وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات حول هذا الموضوع، وليس ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء من شائعات"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء.
 
 
لكن السلطات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي وشرقي سوريا، لا تبدو مقتنعة، إذ قال غسان اليوسف، رئيس المجلس المدني لمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات، إنهم اتخذوا قرارا بإغلاق الممرات مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
 
وأشار إلى مخاوف من انتقال الفيروس من المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة غربي نهر الفرات، خاصة الخاضعة لسيطرة جماعات مؤيدة للحكومة السورية وتدعمها إيران، وينتمي أفرادها لبلدان يتفشى بها الفيروس ، حسبما نشرت سكاى نيوز.
 
ومنعت الإدارة التي يقودها الأكراد الانتقالات بين البلدات الواقعة في المنطقة، اعتبارا من السبت، كما يبدأ حظر تجول اعتبارا من الاثنين.
 
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة شمال غربي البلاد، قام عمال الإنقاذ، الذين يتركز دورهم عادة على الإنقاذ بعد عمليات القصف التي تنفذها قوات الحكومة، بتطهير الفصول الدراسية.
 
ويخشى المسعفون في هذه المنطقة من انتشار الفيروس على نحو سريع في مخيمات النازحين المكتظة.
 
وينتشر فيروس كورونا في جميع البلدان التي لها حدود مع سوريا.

سوريا

الاكراد

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

وزير التعليم: بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة

وزير التعليم: بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة

المنشآت الفندقية مستمرة فى تطهير الفنادق.. كيف تجرى عملية التعقيم × 5 خطوات

المنشآت الفندقية مستمرة فى تطهير الفنادق.. كيف تجرى عملية التعقيم × 5 خطوات

إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

قصة شاب مصرى حديث النمسا بعد مساعدته كبار السن فى أزمة كورونا.. فيديو وصور

قصة شاب مصرى حديث النمسا بعد مساعدته كبار السن فى أزمة كورونا.. فيديو وصور

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية

وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة