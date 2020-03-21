اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى فى رسالة للبنانيين: التزموا بيوتكم الحجر المنزلى خط الأمان الأول

السبت، 21 مارس 2020 02:44 م
سعد الحريرى فى رسالة للبنانيين: التزموا بيوتكم الحجر المنزلى خط الأمان الأول سعد الحريرى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، اللبنانيين، الالتزام بالمنزل، وأن يتعاملوا مع الحجر المنزلى، باعتباره خط الأمان الأول، قائلا :" الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين وهذا يعنى أن خطر الوباء يتوسع من منطقة إلى أخرى ما يستدعى تدابير صارمة توقف الاستهتار الجارى لدى كثيرين".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"نداء إلى كل الأهل والاحبة آباء وامهات وشبانًا وشابات وفتيانًا وفتيات فى كل لبنان. وباء الكورونا عدو غدار يتسلل إلى العائلات من نوافذ الاختلاط وعدم التزام الارشادات الصحية".

 

 

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

واستمر :"استحلفكم بالله العظيم أن تلتزموا البيوت وان تتعاملوا مع الحجر المنزلى باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذى لا بد منه، الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين وهذا يعنى أن خطر الوباء يتوسع من منطقة إلى أخرى ما يستدعى تدابير صارمة توقف الاستهتار الجارى لدى كثيرين وتضع حدًا للخروج على قرار التعبئة العامة".

واستمر: "المسئولية مشتركة بين الجهات الرسمية بالدولة المعنية بتحديد الخطوات العلمية لمواجهة الوباء وبين المواطنين المطالبين بحماية انفسهم والتوقف عن المغامرة بسلامة الآخرين، المناسبة تدعونا إلى تضافر كل الجهود ودعم الفرق الطبية المسؤولة عن سلامة الناس وفى المقدمة الفريق الطبى والتمريضى فى مستشفى رفيق الحريرى وفرق الصليب الأحمر اللبنانى المنتشرة على كل الاراضى اللبنانية".


سعد الحريرى

لبنان

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة