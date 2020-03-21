اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 11:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج يقدم التماس على خلعه: "استعانت بالشهود الزور لتطليقى

السبت، 21 مارس 2020 10:43 م
زوج يقدم التماس على خلعه: "استعانت بالشهود الزور لتطليقى محكمة ــ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج، دعوي بطلان على حكم تطليقه خلعا، أمام محكمة الاستئناف، ادعى فيها الغش والتدليس وتحايل زوجته عبر إعلامه على عنوان خاطئ مخالف لمقر إقامته الحالية، وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن أستولت على المصنع المملوك لوالده، مستغله فى ذلك التوكيل الممنوح له منه ووالده لتسير الأمور الأدارية فى غيابهم، ليؤكد للمحكمة:" أن زوجته خدعتة بعد عشرة دامت 12 عام، واستولت على كل أمواله وهربت بأطفاله وحرمته من التواصل معهم".

 

وتابع الزوج  " خ.س.ر " ى فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بعد سنوات من الحب والعشرة، قررت أن تتحلص مني بعد أن أستولت على كافة الممتلكات الخاصة بعائلتي، وتوجهت لمحكمة الأسرة دون علمي، مستغلة سفري بالخارج،  وادعت استحالة العشرة بيننا، وخشيتها الا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، وفيلتي".

 

وأكد:"  حضرت خلال جلسات تسوية النزاع، وأدعت تضررها ورغبتها فى أفتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لي، واتهمتني بالزور بالتعسف فى استخدام حقوقي وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجباري لها عن التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية".

 

وأضاف الزوج:" قدمت التماس على حكم الخلع الصادر من محكمة القاهرة الجديدة،، لصالح زوجتي، بسبب بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقي، وممتلكاتي والدي وأخرهم المصنع الذي شقي طوال عمره لتأسيسه، بعد استغلالها توكيل البيع والشراء الذي قمت ووالدي بتحريره لها لتسهيل الأعمال الأدارية أثناء سفرنا بالخارج فى رحلة علاج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد بأن الأصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار،  وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعيه في دعوى الخلع .

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

اخبار الحوادث التماس نظر

دعوى تطليق خلع

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة