رى أسوان: استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو لخلق محور مرورى جديد

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أنه جارى استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو، مضيفا أن أعمال تأهيل ترعة دراو تأتى بغرض خلق محور مرورى جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى، فضلا عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى على الترعة.

وكان المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أكد أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالصالات والجرارات الزراعية ورفعها من أمام محطة 5 أ النقرة، وكذلك أعمال ترميم وتدعيم جسر البر الأيمن بطرد محطة 4 بهندسة وادى النقرة.

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، إن فريق عمل الإدارة العامة للتوجيه المائى بهندسة رى وادى النقرة، بالإدارة العامة لرى أسوان، لتكوين روابط ترع فرعية جديدة فى باقى زمام الهندسة، والذى يبلغ 65 ألف فدان بوادى الرديسية، قام بشرح مميزات الرى الحديث وتطبيقاته على أرض الواقع.

وأضاف "عبد الرؤوف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق عمل الإدارة العامة للتوجيه المائى بهندسة رى وادى النقرة قاموا بنشر فكر استخدام الأساليب الحديثة فى الرى، وترشيد استخدام المياه طبقا لاستراتيجية الوزارة بمقر الهندسة، وذلك بحضور المهندس محمود حمد الله جامع مدير عام الإدارة، والمهندس محسن جابر قبيصى مدير أعمال الهندسة، وفريق التوجيه المائى بالهندسة .