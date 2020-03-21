اليوم السابع
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روسيا ترسل أجهزة الكشف عن كورونا إلى 16 دولة

السبت، 21 مارس 2020 11:20 ص
روسيا ترسل أجهزة الكشف عن كورونا إلى 16 دولة صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.

 

وجاء في بيان الهيئة الذى نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" "قامت الهيئة بإرسال أجهزة اختبار الفيروس، التي طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل البكتريا في روسيا، إلى 13 دولة لإجراء الفحص لأكثر من 100 ألف شخص ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاث دول أخرى".

 

وتابع البيان: "بينهم دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية".

ووفقًا للبيان، وبفضل أجهزة الاختبار الروسية، تم الكشف عن الحالات الأولى من الإصابة بالفيروس في أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وأوزبكستان.

 

ولفتت الهيئة إلى أنه "من المتوقع قريبا توصيل هذه الأنظمة إلى مصر وسيبريا وفنزويلا".

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

 


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الكشف عن كورونا

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