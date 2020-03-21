اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحرك جيشها وطائرتها العسكرية لمساعدة إيطاليا فى مكافحة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:00 م
روسيا تحرك جيشها وطائرتها العسكرية لمساعدة إيطاليا فى مكافحة كورونا طائرات روسية - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت روسيا، طائرات عسكرية لنقل فرقا من خبراء مكافحة الفيروسات ومعدات طبية لمساعدة إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، "أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية في تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 22 مارس".

 

وتابع البيان، أن إيطاليا أكدت استعدادها لاستقبال طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، ستنقل إلى هذا البلد 8 فرق متنقلة من الخبراء العسكريين الروس لمكافحة الفيروسات، والأطباء، ومنظومات خاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، ومعدات طبية.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

 

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

 

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

 


روسيا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

الوقاية من كورونا

وفيات كورونا

أخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة