روسيا تحرك جيشها وطائرتها العسكرية لمساعدة إيطاليا فى مكافحة كورونا

كتب رامى محيى الدين

أرسلت روسيا، طائرات عسكرية لنقل فرقا من خبراء مكافحة الفيروسات ومعدات طبية لمساعدة إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، "أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية في تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 22 مارس".

وتابع البيان، أن إيطاليا أكدت استعدادها لاستقبال طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، ستنقل إلى هذا البلد 8 فرق متنقلة من الخبراء العسكريين الروس لمكافحة الفيروسات، والأطباء، ومنظومات خاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، ومعدات طبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".