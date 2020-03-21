ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم بالإسكندرية بسبب فيروس كرورنا.. صور

وأضاف أن السوق كان يعتمد على حرمة البيع بداية من شهر مارس وحتى يوم عيد الأم، ولكن العام الحالى يشهد حاله من الركود قبل بداية الحظر، مشيرا إلى أن الهدايا متواجدة بكافة المحلات التجارية باختلاف أنواعها، وهناك انخفاض فى أسعار بعض الأنواع ولكن لم تجذب انتباه المواطنين.

وتعيش محافظة الإسكندرية، حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساءا، وأغلق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم.

.