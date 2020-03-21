اليوم السابع
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ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم بالإسكندرية بسبب فيروس كرورنا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 06:00 ص
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم بالإسكندرية بسبب فيروس كرورنا.. صور ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، حالة من الركود بسبب تخوف المواطنين النزول من المنزل بسبب فيرس كورونا ، وذلك فى أسواق المحافظة الشعبية، وخاصة وسط الإسكندرية الشهيرة ببيع الهدايا.

وقال محمد سعيد، أحد باعة الهدايا بمنطقة المنشية، إن السوق يشهد حالة من الركود بسبب تقليص ساعات العمل وعدم نزول المواطنين إلى الشارع فى الأوقات الصباحية خوفا من انتشار المرض.

 
وأضاف أن السوق كان يعتمد على حرمة البيع بداية من شهر مارس وحتى يوم عيد الأم، ولكن العام الحالى يشهد حاله من الركود قبل بداية الحظر، مشيرا إلى أن الهدايا متواجدة بكافة المحلات التجارية باختلاف أنواعها، وهناك انخفاض فى أسعار بعض الأنواع ولكن لم تجذب انتباه المواطنين.
 
 
وتعيش محافظة الإسكندرية، حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساءا، وأغلق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة. وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
 
 
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
 
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 
 
 
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم (1)
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم 

ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم (2)
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم 

ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم (3)
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم
 

ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم (4)
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم 
 

ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم (5)
ركود فى حركة بيع هدايا عيد الأم 
 
 

 


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