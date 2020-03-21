رفع 11 طن مخلفات صلبة فى حملة بالمنيا .. صور

واعلنت الوحدة المحلية أنه تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بمنع إقامة الأسواق قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان اليوم بالغاء إقامة سوق قرية ريدة للخضر والفاكهه بحضور الدكتور رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث تم منع الأهالى من التواجد بالسوق حرصا على الصحة العامة لهم .

وقامت الوحده المحليه بقرية تلة وحي غرب المدينة مساءا بالمرور على الكافيهات والمحلات للتأكد من غلقها فى الموعد المحدد . وقامت حملة مكبرة بالمرور على المحلات والكافيهات وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أوصى بها اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بغلق جميع الكافيهات والمراكز التجارية فى الموعد المحدد فى السابعه مساءا . كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة الإشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.