رفع 11 طن مخلفات صلبة فى حملة بالمنيا .. صور

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينةالمنيا ، بإزالة حالتين تعدى على أراضى الاصلاح الزراعى بقرية الداودية التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين،وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء محافظ المنيا أسامة القاضي وتوجيهات المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينةالمنيا .
وأكد مصطفي عبده رئيس القرية، أنه تم رفع 11 طن من المخلفات الصلبة بجوار ترعة القرداحى بمنشية سوادة التابعة لمركز المنيا .
واعلنت الوحدة المحلية أنه تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بمنع إقامة الأسواق قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان اليوم بالغاء إقامة سوق قرية ريدة للخضر والفاكهه بحضور الدكتور رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث تم منع الأهالى من التواجد بالسوق حرصا على الصحة العامة لهم .
وقامت الوحده المحليه بقرية تلة وحي غرب المدينة مساءا بالمرور على الكافيهات والمحلات للتأكد من غلقها فى الموعد المحدد .
وقامت حملة مكبرة بالمرور على المحلات والكافيهات وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أوصى بها اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بغلق جميع الكافيهات والمراكز التجارية فى الموعد المحدد فى السابعه مساءا .
كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة الإشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد صالح مدير الإدارة البيطرية بالمنيا، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنياو رؤساء القري والاحياء لتعقيم جميع الإدارات والمكاتب الخدمية بالقرية والأحياء.
يأتى ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة المنيا للحد من انتشار فيروس كرونا، ومنها اغلاق المقاهى والكافيهات والمطاعم فى السابعة مساءا ، والغاء المناسبات والافراح وسرادقات العزاء والغاء الاسواق، ومنع اى تجمعات من شانها الاضرار بصحة المواطنين.
إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
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