اليوم السابع
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رغم قرار الإغلاق المساجد.. المصلون يؤدون صلاة العصر جماعة

السبت، 21 مارس 2020 04:30 م
رغم قرار الإغلاق المساجد.. المصلون يؤدون صلاة العصر جماعة
تقرير: عزوز الديب – خالد كامل

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رغم قرار إغلاق المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من الواضح أن بعض المصلين وبعد المساجد لم يعرفوا بعد بالقرار، وهو ما دفعهم لفتح المساجد والتواجد فيها لإقامة صلاة العصر، وهو ما رصدناه فى بعض المساجد مثل مسجد محمد أغا الخازندار التابع لمديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة.

و قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا فى بيوتكم

ألا صلوا فى رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفورى للقرار.

قالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

 


اغلاق المساجد

كورونا

قفل المساجد

فيروس كورونا

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