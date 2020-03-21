رسالة محمد بن راشد لمتابعيه فى عيد الأم: اهتموا بأمهاتكم وحافظوا على صحتهن

ريهام عبد الله

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، التهنئة للأمهات فى عيدهن اليوم، قائلا:" في يوم الأم أحب أن أقول للجميع اهتموا بأمهاتكم حافظوا على صحتهن التزموا بالتعليمات الطبية معهن".

وقال محمد بن راشد عبر تويتر :"في يوم الأم .. أحب أن أقول للجميع... اهتموا بأمهاتكم ... حافظوا على صحتهن ... التزموا بالتعليمات الطبية معهن ... كونوا معهن في البيت ... واقضوا أوقات جميلة ... اهتموا بهن لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا ... كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة".



محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى،قد أكد فى تصريحات سابقة أن صحة شعب الإمارات هى الأهم، وأن الدولة تسخر كل مواردها لضمان سلامتهم، موجها الشكر لرجال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفى الجهات الصحية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر :"مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هى الأهم وبأن موارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".

واستمر :"كما نحيي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث وفِي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم بإخلاص .. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه .. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة".

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد قال عبر حسابه الرسمي بتويتر، :"التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".