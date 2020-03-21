رئيس مدينة الغردقة: إطفاء إضاءة ممشى النصر والحجاز والشيرتون وشيرى لمنع التجمعات بهم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إنه تقرر إطفاء الإضاءة بالمتنزهات ليلاً لإلغاء التجمعات بدءا من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة الحادية عشر مساء وإعادة إنارتها مرة أخرى لمنع السرقات.

وكشف اللواء عاطف وجدى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إطفاء إضاءة ممشى النصر، وممشى شيري، وممشى شارع الحجاز وكذلك الشيرتون، لمنع التجمعات بهم، نسبة لكونهم أكثر الأماكن التى يتوافد عليها الاهالى ليلا.

وأكد وجدي، أن مجلس مدينة الغردقة، وضع خطة لتعقيم وتطهير المبانى والشوارع بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مديرية الصحة، حيث ستقوم فرق الرش والتعقيم اليوم بتعقيم ورش منطقة الأمل بالغردقة.

وكانت قامت حملة مكبرة برئاسة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة وشرطة المرافق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإغلاق المحالات التجارية فى السابعة مساء بدء من اليوم.

وأغلقت الحملة المحالات التجارية بكافة أحياء مدينة الغردقة على الصعيد ذاته لم تشهد الحملة اى تجاوزات من قبل أصحاب المحال والذين أكدوا احترام القرار وبدء تنفيذه فورا فى ظل ظروف البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ محافظ البحر الأحمر بمتابعة تطبيق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشكل يومى من خلال الحملات .

كذلك ترأس اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة عدة حملات مكثفة على الأسواق والمقاهى والمحال التجارية والصيدليات لمتابعة الأسعار والتصدى للمخالفين، وشكل لجنة مكونة من الوحدة المحلية والصحة والتموين والمرافق بحملة كبيرة على عدد من المحلات والصيدليات والمقاهى .

وقامت الحملة بمراجعة اسعار الخضروات والفاكهة والتأكيد على البائعين بالالتزام بالاسعار وعدم زيادتها، كما صادرت اللجنة عدد من الشيش من المقاهى تطبيقا لقرار المحافظ بحظرها ومنع استخدامها نهائيا نظرا لخطورتها فى انتشار فيروس كورونا .

كما قامت الحملة بتفقد مجموعة من الصيدليات ومراقبة الاسعار بها والتأكيد على الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة، وتوفير المطهرات والكمامات اللازمة دون استغلال للمواطنين.