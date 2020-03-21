اليوم السابع
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رئيس مدينة ابوقرقاص بالمنيا: صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالقرى

السبت، 21 مارس 2020 02:23 م
رئيس مدينة ابوقرقاص بالمنيا: صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالقرى صيانة دورية لأعمدة الإنارة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص انه تم التنبيه على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة وذلك حرصًا على إنارة الطريق للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية للسيارات حفاظًا على حياة المواطنين 
واضاف  ان الوحدة المحلية تقوم بتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى المركز ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق .
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد مع رؤساء الوحدات القروية  حيث اكد رئيس المركز والمدينة على  المرور على الشوارع والطرق للتأكد من  أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
 
واضاف أن الوحدة المحلية قامت بعمل نظافة للطرق ورفع الكثبان الرملية من قرية اسمنت عقب الطقس السيئ الذى شهدته المحافظة الايام الماضية .
 
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية اتليدم برئاسة الدكتور الحسينى الدبيكى رئيس الوحدة القروية بقرية تليدم  بعمل حملة مكبرة لصيانة وإصلاح الأعمدة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة بالقرى وقال انه تم مواصلة أعمال الصيانة لأعمدة فى عدد كبير من القرية .
 
ومن ناحية اخرى تقوم شركة السكر بابوقرقاص بتوزيع الكحول على المواطنين من ابناء المحافظة بالبطاقة الشخصية بواقع 2 كيلو لكل فرد حسب ما أعلنه عدد من الشخصيات العامة داخل المركز، وذلك لمحارة جشع بعض الصيدليات ومحاولتهم استغلال حاجة المواطنين ،فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازبة التى تتخذها المحافظة من لمواجهة فيروس كرونا .
 
ومن ناحية اخرى قامت مديرية التموين اليوم بحملة لتطهير جميع مكاتب المديرية والقاعات ، حيث نفذت اليوم مديرية التموين بالمنيا حملة لتعقيم وتطهير المكاتب والقاعات بالمديرية وذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازبة التى تتخذها المحافظة للحفاظ على صحة العاملين اثناء اداء عملهم من فيروس كرونا .
 
كما قام مجموعه من الشباب صباح اليوم بالوقوف امام مواقف السيارات وقاموا بتوزيع الكمامات وتعقيم السيارات وذلك طبقا للمبادرات المنتشره بالمحافظة .
 
 
 
 
 

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