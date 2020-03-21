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رئيس بنك مصر: خفض سعر الفائدة 3% سيكون دوره إيجابى على عجز الموازنة

السبت، 21 مارس 2020 11:47 م
رئيس بنك مصر: خفض سعر الفائدة 3% سيكون دوره إيجابى على عجز الموازنة محمد الإتربي رئيس بنك مصر
ماجد تمراز

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قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لتشجيع الصناعة والاقتصاد مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه للصناعة بفائدة 10% و5%، بالإضافة إلى مبادرات المصانع المتعثرة، أما بعد ظهور وباء كورونا، فخفض البنك المركزى سعر الفائدة 3% لأول مرة على مدار تاريخ البنك، وذلك سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد، خاصة وأن اقتصاد العالم كله يعاني بسبب الوباء، وسيظهر ذلك جلياً للشركات.

 

وأضاف رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on e، أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير جيد على عجز الموازنة، كما أن بنك مصر والبنك الأهلى استسمروا فى دفع فائدة 12% رغم أن ذلك سيؤثر على اقتصاد البنكين، كما أن البنكين سيطلقان شهادة بفائدة شهرية قيمتها 15%، في محاولة لمساعدة المواطنين فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المُستجد.

 

وأوضح رئيس بنك مصر، أنه يمكن الحصول على الشهادة من خلال خدمة عملاء البنك أو الإنترنت، لتسهيل على المواطنين الحصول على الشهادة وضمان التزامه بالبقاء في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم ترحيل الأقساط لمدة 6 أشهر، أيا كان القرض الذي حصل عليه العميل، والخيار سيكون للعميل، إما أن يدفع أو ينتظر الـ6 أشهر لكى يدفع.


بنك مصر

اتحاد البنوك

البنك المركزى

محمد الاتربى

كورونا

فيروس كورونا

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