رئيس الصليب الأحمر الصينى: إجراءات الوقاية من كورونا غير جادة بإيطاليا.. فيديو

كتب محمد رضا

كشف رئيس الصليب الأحمر الصينى "صن شوبينج"، عن تفاصيل ومفاجئات صادمة للإجراءات الوقائية التى تتبعها إيطاليا فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة فى إيطاليا غير جادة، وأنه لابد من وجود الجميع فى منازلهم.

وقال رئيس الصليب الأحمر الصينى "صن شوبينج"، فى مؤتمر صحفى بخصوص انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا، "أثناء وجودنا فى إيطاليا، وجدنا العديد من الثغرات، وللتو أتينا من جولة فى مدينة كوردوبا، وكذلك هنا فى ميلان، وهى الأكثر تأثرًا بكورونا".



رئيس الصليب الأحمر الصينى

وأضاف رئيس الصليب الأحمر الصينى، فى مؤتمر الصحفى، مساء الجمعة، أن إجراءات الحجر المنزلى غير جادة، لأن وسائل المواصلات، ما زالت تعمل والناس تتجول فى أنحاء المدينة، ويتجمعوا فى الفنادق، وشاهدت الكثيرين لا يلتزمون بالحماية الشخصية".

وتساءل: "لا أعلم حقيقة بماذا تفكرون هنا؟.. لابد أن يتوقف كل شيء"، وشدد على أنه "لابد أن تتوقف كل الأنشطة الاقتصادية، ولابد أن تتوقف جميع أشكال التقارب الاجتماعى التى تعودنا عليها"، وأشار إلى ضرورة أن يبقى الجميع فى منازلهم، ولابد للجميع أن يستعد للتضحية من أجل حماية الآخرين"، مضيفًا: "حياة الجميع هى أهم ما نملكه الآن".

وتابع "لدينا فى مدينة ووهان الصينية، كان لابد من مرور شهر كامل على الإغلاق التام، وبعد ذلك استطعنا العناية بالمرضى المنومين فى المستشفيات، وبالتالى وصلنا للتحكم التام بالمرض".