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رئاسة الحرمين: رفع سجاد الحرمين الشريفين ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:29 م
رئاسة الحرمين: رفع سجاد الحرمين الشريفين ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
كتب - إسماعيل رفعت

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع السجاد من الحرمين الشريفين وبأتي ذلك ضمن خططها الإحترازية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.
 
جاء ذلك خلال مراجعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة والتأكد من تطبيقها كما هو مخطط له مع الجهات المعنية، حيث وجه السديس برفع جميع السجاد من المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وجاء هذا التوجيه من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.
 
فيما حث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات وتطبيق الاجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيراً إلى أن العمل وفق الاجراءات التي تصدرها الجهات الرسمية مسئولية مجتمعية وواجب شرعي والتفريط يعرض للمرض والهلاك والأثم للمفرط، مؤكدا ان التفريط في اتخاذ الاجراءات ضد كورونا من شأنه تعريض النفس والغيرللمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله.
وقال الوزير السعودى، أحث اخواني واخواتي من المواطنين والمقيمين,الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، ومن أهمّها البقاءبالمنازل عملاً بالمسؤولية الواجبة شرعاً.
 
وأوضح أن التفريط في ذلك من شأنه تعريض النفس والغيرللمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله، مضيفاً حمانا الله وإياكم من كل مكروه،وحفظ بلادنا من الأوبئة. 

سجاد الحرمين

كورونا

مواجهه كورونا

الحرمين الشرفين

السديس

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