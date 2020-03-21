ذكرى معركة الكرامة.. ملك الأردن: الأحفاد امتداد لأجدادهم لحماية شعبنا من كورونا

كتب محمد رضا

احتفى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، بالذكرى الـ52 لمعركة الكرامة، والتى أشار إلى أنها كما تسطر تضحية وبطولات الأجداد، فإنها تتزامن أيضًا مع تضحيات الأحفاد الذين يقفون شامخين فى مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الشعب الأردنى، والذين يعملون على حمايته من هذا الخطر.

وقال العاهل الأردنى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "فى صباح معركة الكرامة قبل 52 عامًا، سطر جنودنا النشامى أسمى معانى التضحية والإخلاص والبطولة.. واليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم.. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليًا".





ووقعت معركة الكرامة فى 21 مارس 1968، عندما قامت قوّات الجيش الإسرائيلى باحتلال نهر الأردن حيث عبرت النهر، تحت غطاء جوى مكثف، وقد تصدّى الجيش الأردنى لها، وفى قرية الكرامة دخلَ الجيش الأردنى والفدائيّون فى قتال شرس ضدّ الجيش الإسرائيليّ، فى عمليّة استمرّت خمسين دقيقة، واستمرّت المعركة بعدَ ذلك بين الجيش الأردنيّ، والقوّات الإسرائيلية لأكثر من ستّ عشرة ساعة، ممّا دفع الإسرائيليّين للانسحاب بشكل كامل من أرض المعركة، تاركين وراءهم خسائرَ، وقتلى، وتمكّنَ الجيش الأردنى من الانتصار على الجيش الإسرائيليّ، وطردهم من أرض المعركة.

ويشار إلى أن الأردن كانت قد بدأت حظر التجوال، ابتداءً من اليوم السبت، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.

وتغلق جميع المحلات فى مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التى ستعلن فى حين، ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضى طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدنى ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفورى مدة لا تزيد عن سنة.