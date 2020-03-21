اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ذكرى معركة الكرامة.. ملك الأردن: الأحفاد امتداد لأجدادهم لحماية شعبنا من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:24 ص
ذكرى معركة الكرامة.. ملك الأردن: الأحفاد امتداد لأجدادهم لحماية شعبنا من كورونا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، بالذكرى الـ52 لمعركة الكرامة، والتى أشار إلى أنها كما تسطر تضحية وبطولات الأجداد، فإنها تتزامن أيضًا مع تضحيات الأحفاد الذين يقفون شامخين فى مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الشعب الأردنى، والذين يعملون على حمايته من هذا الخطر.

وقال العاهل الأردنى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "فى صباح معركة الكرامة قبل 52 عامًا، سطر جنودنا النشامى أسمى معانى التضحية والإخلاص والبطولة.. واليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم.. أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليًا".

2
 

 

ووقعت معركة الكرامة فى 21 مارس 1968، عندما قامت قوّات الجيش الإسرائيلى باحتلال نهر الأردن حيث عبرت النهر، تحت غطاء جوى مكثف، وقد تصدّى الجيش الأردنى لها، وفى قرية الكرامة دخلَ الجيش الأردنى والفدائيّون فى قتال شرس ضدّ الجيش الإسرائيليّ، فى عمليّة استمرّت خمسين دقيقة، واستمرّت المعركة بعدَ ذلك بين الجيش الأردنيّ، والقوّات الإسرائيلية لأكثر من ستّ عشرة ساعة، ممّا دفع الإسرائيليّين للانسحاب بشكل كامل من أرض المعركة، تاركين وراءهم خسائرَ، وقتلى، وتمكّنَ الجيش الأردنى من الانتصار على الجيش الإسرائيليّ، وطردهم من أرض المعركة.

ويشار إلى أن الأردن كانت قد بدأت حظر التجوال، ابتداءً من اليوم السبت، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.

وتغلق جميع المحلات فى مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التى ستعلن فى حين، ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضى طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدنى ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفورى مدة لا تزيد عن سنة.


فيروس كورونا المستجد

معركة الكرامة

وزارة الدفاع الاردنية

العاهل الاردنى

الجيش الاردنى

الملك عبد الله الثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء حظر التجوال فى الأردن لمواجهة كورونا.. والحبس الفورى للمخالفين

السبت، 21 مارس 2020 08:26 ص

الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

السبت، 21 مارس 2020 03:00 ص

الأردن يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 69 مصابا

الخميس، 19 مارس 2020 09:01 م

في زمن الكورونا الصلاة بالبيت خير من المسجد.. إجراءات مشددة حول صلاة الجمعة لمواجهة الفيروس القاتل.. الأردن يبث الخطبة عبر الشاشات.. السعودية: صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل.. والبحرين تعلن إيقافها بالجوامع

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 م

لأول مرة.. الأردن تعلن بث صلاة الجمعة عبر الشاشات وخطبة واحدة بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:12 م

56 حالة إصابة كورونا بالأردن والملك يوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

الخميس، 19 مارس 2020 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة