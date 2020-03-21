اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 05:04 م
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خلى عيد الأم بداية جديدة مع أولادك.. اعرفى ازاى تقربى منهم وتحسنى نفسيتهم

السبت، 21 مارس 2020 05:00 م
خلى عيد الأم بداية جديدة مع أولادك.. اعرفى ازاى تقربى منهم وتحسنى نفسيتهم الأمومة - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"مش عارفه أتعامل معاهم وعلى طول مختلفين"، هى الجملة التى ترددها بعض الأمهات دائما والتى تتحدث فيها عن علاقتها بأبنائها فاختلاف الأجيال قد يسبب مشاكل عديدة وعدم تفاهم ، لذلك يقدم اليوم السابع فى  عيد الأم روشتة للأمهات عن كيفية التعامل مع أبنائها والقرب منهم وتعزيز الحالة النفسية عندهم وفقا لما ذكره موقع aldenhabacon

 

1: اكسبي صداقتهم وقربهم
 

البعد عن الأبناء من أكثر الأشياء التى تؤثر على حالتهم النفسية وتسبب السلوك العدوانى، لذلك عليك بالقرب من أبنائك والحديث معهم عن أحلامهم وطموحاتهم فى المستقبل ، فكونى صديقة قبل أن تكونى أم.

 

2:الاحترام اولا

يجب عليكى أن تحترمى أبنائك وخصوصا أمام الآخرين فلا تهينى أو تجرحى مشاعره أمام أى أحد ، حتى لو اخطأ فالعقاب يكون بينك وبينه حتى لا يتعرض لأزمة نفسية.

 

3:عززى ثقتهم بنفسهم
 

الثقة بالنفس من أهم الخطوات التى تقربك من أبنائك وتعزز حالتهم النفسية ، فيجب عليكى أن تثقى فيهم وتأخذى رأيهم فى الأمور المختلفة التى تناسب عقلهم وعمرهم.

 

4:اعطى لهم مساحة من الرأى

القليل من الحرية يمنح الثقة والتفاهم، فعليكى أن تعطى لهم مساحة من الرأى والحرية لاتخاذ بعض الأمور فى حياتهم حتى لا يشعر وكأنه مقيد وغير مرغوب فيه.

 

5:خصصى وقت للحكى
 

خصصى وقت للحديث مع أبنائك بعيدا عن أجواء العمل والدراسة ومشاغل الحياة، تحدثى معهم عن مواهبهم وشجعيهم على تنميتها.

 

6:ابعدى عن الصراخ والصوت العالى
 

الصراخ والصوت العالى من أكثر أساليب التربية الخاطئة، ففى حالة الخطأ عليكى بالحديث معه وعقابه بأى طريقة أخرى غير الصراخ، فمن الممكن حرمانه من الأشياء التى يحبها بدلا من توبيخه.

 

7: عبرى عن حبك
 

عبرى عن حبك لأبنائك من خلال كلمات التشجيع والحب والحضن ، فجميعها وسائل تقربك من أبنائك.


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