اليوم السابع
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حملة مكبرة لفض سوق مدينة مشتول الشرقية

السبت، 21 مارس 2020 05:28 م
حملة مكبرة لفض سوق مدينة مشتول الشرقية ض سوق مدينة مشتول
الشرقية- فتحية الديب

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قامت الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مركز ومدينة مشتول السوق، برئاسة محمد حجازي، رئيس المدينة، بشن  حملة مكبرة لفض سوق مدينة مشتول السوق، لمنع التجمعات للحد من إنتشار الفيروس، وتم بالتنبيه على المواطنين بالالتزام بالمنازل، وعدم النزول فى أي تجمعات حفاظاً على الجميع من التعرض لانتقال الفيروس.

وفي سياق متصل، قامت حملة مكبرة من مركز الحسينية اليوم، برش وتطهير شوارع القرى؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد،واستهدفت الحملة رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وعزب "مناجاة أبو وحش، والمناجاة الكبرى" التابعة للوحدة المحليه بقرية "الإخيوة"، ودور العبادة والشوارع والمناطق المواجهة للمنازل بنطاق الوحده المحلية بقرية "قهبونة"، وتطهير وتعقيم جميع اسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات.

كما جرت حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية ونشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية بكيفية مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

 أكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

 وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحةوسلامة المواطنين.

 

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