حملة لتعقيم وتطهير المستشفيات ومحطة السكة الحديد في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة فى بيان لها اليوم، عن حملة مكبرة لتعقيم وتطهير كافة المستشفيات بنطاق المحافظة، لافتة إلى أن المديرية قد قامت بتطهير وتعقيم بجميع المستشفيات والأماكن الحيوية علي مستوي المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا باتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن اعمال التطهير والتعقيم شملت محطة السكة الحديد ومستشفي حميات المنيا ونادي الشرطة ومستشفي حميات ديرمواس ونادي الواي وكنيسة الانبا انطونيوس بالمنيا.

يأتي ذلك فى الوقت الذى قامت به الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بعمل حملة مكبرة على الاسواق التي تقام يوم السبت وفضها جميعا وتحذير الباعة الجائلين بعدم التجمعات، وناشدت الوحدة المحلية جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة المنيا للوقاية من فيروس كرونا .

وكان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا قد عقد لقاء مع رؤساء المراكز والمدن وشدد على استمرار الحملات الخاصة باعمال النظافة ومنع اى تجمعات سواء فى الافراح او سرادقات العزاء والغاء الاسواق، وتقديم تقارير بصفة مستمرة، لغرفة العمليات الدائمة داخل ديوان المحافظة

كما التقى المحافظ بمديري المديريات وشدد على الالتزام الكامل بكافة القرارات الصادرة والخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا .

وكلف المحافظ الدكتور محمد ابوزيد نائب المحافظ بمتابعة قرار اغلاق المقاهى والكافيهات والمطاعم فى السابعة مساءا، ومتابعة مستمرة مع رؤساء المراكز والمدن لتنفيذ القرار.

يأتي ذلك فى الوقت الذى انتشرت فية مبادرات الشباب بالمحافظة من مختلف المراكز والخاصة بأعمال التطهير وتعقيم المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية بالجهود الذاتية ونشر الوعى بين المواطنين ومطالبتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للوقاية من المرض، وقد شهدت القرى حالة من التكاتف والتعاون بين الشباب فى اعمال التطهير والتعقيم والتى وصلت الى تعقيم وتطهير الشوارع فى كثير من قرى المحافظة.











