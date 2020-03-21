حملة تفتيشية على المحلات والكافيهات بالمنيا تطبيقا لقرار الحكومة بالغلق

المنيا- حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية بقرية تلة وحي غرب المدينة، بالمرور على الكافيهات والمحلات فى حملة مكبرة، للتأكد من غلقها فى الموعد المحدد وتحذير المخالفين.

فى قرية بني محمد سلطان وفى وجود الشرطة، قامت حملة بالمرور على المحلات والكافيهات، وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أوصى بها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فى ضوء توجيهات رئيس الوزراء بغلق جميع الكافيهات والمراكز التجارية فى الموعد المحدد فى السابعة مساءا.

كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية اخرى قام شباب قرية تلة التابعة لمركز المنيا وصفط الخمار برش الشوارع بالمطهرات بالجهود الذاتية، من خلال المبادرة التى اطلقها شباب القريتين لاتخاذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على ارواح المواطنين، وقد لاقت المبادرة تشجيع كبير من الأهالي والالتفاف حول الشباب ومساندتهم وفد تمكن الشباب من تطهير وتعقيم كافة المساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية بالقريتين بالإضافة الى الشوارع الرئيسية.

وهذا ما شهدته قرية ابوحرج وساقولا وعدد من قرى مركز بنى مزار، والتى انتفض فيها الشباب وقاموا بتجميع مواد التعقيم ورش الشوارع والمنازل وتعقيم وتطهير المساجد وكل المؤسسات الحكومية بالقرى ، كأجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كرونا، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كرونا .