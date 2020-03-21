اليوم السابع
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حملات فحص طبى لـ380 عاملا بمحطات الطاقة الشمسية بأسوان.. صور

السبت، 21 مارس 2020 11:34 م
حملات فحص طبى لـ380 عاملا بمحطات الطاقة الشمسية بأسوان.. صور جانب من حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت فرق الانتشار السريع بأعمال فحص حرارى لعدد حوالى 380 مواطنا من العاملين بمواقع محطات الطاقة الشمسية بمركز دراو، بالإضافة لتوجيه نصائح التوعية الإرشادية للعاملين فى التعامل مع المرض.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، والذى تابع الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

 

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان، بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.

 

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

 

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

 

حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (1)
 
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (2)
 
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (3)
 
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (4)
 
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (5)
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (5)

 

حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (6)
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (6)

 

حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (7)
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (7)

 

حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (8)
حملات فحص طبى للعاملين بمحطات الطاقة الشمسية (8)

 


كورونا

الطاقة الشمسية

فحص وتعقيم

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