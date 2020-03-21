حملات تفتيشية على الصيدليات للتاكد من تواجد المسلتزمات الطبية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوى، متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة تفتيشية على الصيدليات بالمدينة بالتعاون مع الإدارة الصحية ، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وقد اسفرت الحملة عن تحرير محضر بإحدى الصيدليات لوجود أدوية بدون فواتير جدول ثالث مخدرات .

كما نفذت الوحدة المحلية أعمال فض سوق السبت للخضروات ، وذلك تنفيذا لللقرارات الصادرة بمنع جميع الأسواق بمراكز المحافظة، ضمن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم التأكد من غلق السوق العمومي للمواشي يوم السبت، وتم المرور على مستشفى ملوى العام والصدر والحميات والرمد لحصر الاجهزة المعطلة بها، ومتابعة مدي جاهزيتها .

اما فى مركز ديرمواس تواصل الحملات الرقابية الدورية علي المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل حتي السابعة مساءا بمدينة ديرمواس وقراها والمرور علي المستشفيات للتأكد من جاهزيتها وكافة الاستعدادات بها وانضباط العاملين .

كما يتم رش وتعقيم المساجد والمصالح الحكومية والأماكن العامة

ومن ناحية اخرى فقد قامت مدبرية الاوقاف بالمنيا بتنفيذ قرار وزير الاوقاف بشان اغلاق المساجد واقتصارها على الاذان فقط ،كما اعلنت جميع المساجد عقب أذان العصر بان الصلاة فى المنازل فقط .

ياتى ذلك تطبيقا لقرارات وزارة الاوقاف الصادرة كاجراء احترازى للوقاية من مرض فيروس كرونا .



