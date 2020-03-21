اليوم السابع
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حرس السواحل اليابانى: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا غير محدد

السبت، 21 مارس 2020 01:29 ص
حرس السواحل اليابانى: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا غير محدد صاروخ كوريا الشمالية ارشيفية
رويترز

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 قال حرس السواحل الياباني اليوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخا سقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.
 
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم نقلا عن قيادة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد سقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.
 
ومن جهة اخرى افتتح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج مستشفى بيونج يانج، وذلك بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الكوري في بيونج يانج.
 

وأظهرت الصور ارتداء من حول كيم جونج كمامات بينما هو لم يرتدى أي كمامة،

 

يشار إلى أن  وكالة الأنباء المركزية فى كوريا الشمالية نشرت صورة للزعيم كيم جونج أون، أثناء حضوره تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وبدت الصورة التى التقطت فى موقع لم يكشف عنه، غريبة للغاية حيث ظهر فيها زعيم كوريا الشمالية "متفردًا" عمن حوله من قادة الجيش.

وبينما كان جميع من حول زعيم كوريا الشمالية يرتدون الكمامات السوداء، كان "كيم جونج أون"، الوحيد بينهم دون كمامة، ليبدو من الصورة أن الزعيم الكورى الشمالى هو الوحيد القادر على تحدى الفيروس القاتل، رغم أنه أصاب عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 
 

صاروخ

كوريا الشمالية

اليابان

حرس السواحل

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