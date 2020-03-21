اليوم السابع
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بعد إعلانها منطقة كوارث..

حاكم نيويورك: نجوب العالم حرفيا بحثا عن الإمدادات الطبية

السبت، 21 مارس 2020 07:08 م
حاكم نيويورك: نجوب العالم حرفيا بحثا عن الإمدادات الطبية نيويورك خالية بسبب كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الجارديان البريطانية" إن مدينة نيويورك الأمريكية تستعد لتقنين أجهزة التنفس الخاصة بها لمرضى فيروس كورونا مع الإعلان عن كارثة كبرى فى المدينة التى تكافح لمواجهة تفشى الوباء القاتل.

 وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الكارثة يأتى فى الوقت الذى تعد فيه نيويورك إرشادات حول كيفية نشر أجهزة التنفس الحيوية فى ظل نقص كبير فى المعدات الرئيسية التى تشمل أيضا الكمامات والقفازات الجراحية وإمدادات طبية مثل الدم.

 وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أنه تم تحديث مسودة التوجيه الخاصة باستخدام أجهزة التنفس، والتى تم إعدادها فى عام 2015 لاحتمال تفشى وباء أنفلونزا، للتعامل مع أزمة كورونا.

 وقال سام جوروفيتز، أستاذ الفلسفة فى جامعة سيراكيوز وعضو فريق العمل فى هذا الشأن، فإن التعديلات الخاصة بإرشادات تحقيق جهاز التنفس الصناعى تشمل تشكيل لجان فرز معينة لتحديد أيا من المرضى بأمراض خطيرة سيحصل على التنفس المنقذ للحياة من عدمه.

 وقال جوروفيتز لوول ستريت جورنال إنه سيكون مطلوب من الأطباء اتخاذ قرارات مأسوية حول من يحصل على الدعم أو إزالة المرضى ذوى الحالات الميئوس منها عن أجهزة التنفس الصناعى من أجل إفساح مجال لشخص آخر لديه فرص أفضل.

وكان حاكم نيويورك قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، أن إدارته تجوب العالم حرفيا بحثا عن الإمدادات الطبية.

 وكانت إدارة ترامب قد أصدرت أمس الجمعة إعلان كارثة فى نيويورك، مركز تفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة.

 وجاء إعلان الطوارئ من قبل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للسماح للولاية بالحصول على مليارات الدولارات من المساعدات من صندوق الإغاثة من الكارثة.


نيويورك

كورونا فى نيويورك

اجهزة التنفس

نيويورك منطقة كارثة

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