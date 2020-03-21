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تشمل نحو 12 ألف شخص

جمعية الأورمان: أحمد أبو هشيمة تكفل بألفى أسرة من 6 محافظات.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 01:27 م
جمعية الأورمان: أحمد أبو هشيمة تكفل بألفى أسرة من 6 محافظات.. فيديو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن مبادرة الخير والعمل والأمل فى ظل احتفالات الدولة المصرية بعيد الأم، وبالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا، موضحا أن هذه المبادرة تشمل ألفى أسرة 6 محافظات هى بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والبحيرة والغربية.

وأضاف شعبان، أنه من خلال مبادرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سوف يتم توفير المواد الغذائية الأساسية لهذه الأسر والتى يقدر عددها بنحو 12 ألف شخص لمدة 60 يوما، التى تتمثل فى توفير لحوم، ومساعدات مالية بشكل قانونى من أحد البنوك، خلال شهرى أبريل ومايو، على أن يبدأ هذا الأمر بداية من يوم السبت المقبل، خاصة أن هذه المبادرات تأتى فى إطار تكامل مثلث التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. 

وطالب مدير عام جمعية الأورمان، بضرورة مساعدة رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات والتكفل بالأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة في ظل أزمة فيروس كورونا، وموجة الطقس السيئ.


جمعية الاورمان

احمد ابو هشيمة

اللواء ممدوح شعبان

مدير جمعية الاورمان

كفالة الاسر

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