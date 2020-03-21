جامعة المنيا تواصل إجراءات تطهير وتعقيم منشآتها لمجابهة "كورونا".. صور

وكان الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، قد أصدر قرارًا بتقسيم أيام العمل للعاملين على فترتين، على أن يكون بالتناوب فيما بينهم، وذلك خلال الفترة من 17مارس وحتى 26 من نفس الشهر، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2020 فى إطار خطط الدولة الشاملة والاحترازية لحماية الموطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وصحة أبنائها بتقليل النسب العددية للعاملين بالمكاتب الإدارية، واستُثنى من هذا القرار العاملين بالمستشفيات الجامعية، والطوارئ وذلك بعد رفع حالة الاستعداد القصوى بها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما جاء فى القرار منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي تَرعى طفلُا أو أكثر أقل من 12عشر سنة ميلادية، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من صدور القرار، ووفقًا للضوابط المقررة والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما أكد رئيس الجامعة، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة طلاب الجامعات، وحرصاً على استمرار سير العملية التعليمية وعدم تأثرها بالظروف الراهنة نتيجة الانقطاع المؤقت وتعليق الدراسة بالجامعة، بدأت الجامعة تطبيق "التعليم عن بعد" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، وقنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه تم تكليف أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة؛ لإعداد المقررات النظرية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في شكل ملفات إلكترونية بصيغات "PDF" و"POWER POINT عروض تقدمية" ونشرها على مواقع الكليات ليقوم الطالب بتحميلها أو مشاهدة الفيديوهات التعليمية المرفقة بها على منصات التواصل المختلفة.