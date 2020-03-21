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جامعة القاهرة تقرر تقليل تواجد الموظفين للحد الأدنى لتسيير الأعمال

السبت، 21 مارس 2020 07:12 م
جامعة القاهرة تقرر تقليل تواجد الموظفين للحد الأدنى لتسيير الأعمال جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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كشفت مصادر مسئولة بكليات جامعة القاهرة أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليل كثافات تواجد الموظفين داخل الكليات والإدارات خلال الأسبوع الحالي إلى مستوى الحد الأدنى الضروري الكافي لتسيير الأعمال بحيث يقتصر التواجد خلال هذا الأسبوع على بعض العاملين لتسيير الأعمال المالية والطوارىء فقط نظرًا لخطورة الوضع، مع استثناء المستشفيات الجامعية لتعمل بكامل طاقتها
 
وقالت المصادر إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة شدد فى توجيهاته للنواب والعمداء وامين الجامعة بالحرص على سلامة جميع العاملين وتجنب جميع السبل التى قد تهدد صحتهم.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.
 
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، في منشوره على فيسبوك، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: من منكم أقرب إلى الله الآن، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست في مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعي.
 
جدير بالذكر أن هناك فريقًا بحثيًا من علماء وباحثين جامعة القاهرة يعمل على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أنه سيتم العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهر اليوم أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.
 
 

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