اليوم السابع
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جامعة الأقصر تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالكليات والمدن الجامعة بطيبة

السبت، 21 مارس 2020 05:25 م
جامعة الأقصر تواصل أعمال التطهير والتعقيم بالكليات والمدن الجامعة بطيبة تطهير الجامعات
الأقصر – أحمد مرعى

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أستكملت اليوم السبت، جامعة الأقصر أعمال التطهير والتعقيم بكلية السياحة والفنادق،الفندق التعليمي ،المدينة الجامعية للبنين والمدينة الجامعية للبنات بمدينة طيبة الجديدة ، ذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر.بحضور وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب ، مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والامين العام المساعد بالجامعة ، أمين كلية السياحة والفنادق ، مدير المدن الجامعية وإدارة العلاقات العامة والاعلام.

وقال جامعة الأقصر في بيان صحفي، أنه تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد وضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة والجامعة لمواجهة هذا الفيروس .

وكان قد انطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، اليوم السبت، بمجهودات ذاتية وبالمجان تماماً فى مبادرة جديدة لتقديم الدعم لمكافحة "فيروس كورونا"، فى العمل بتعقيم محطة سكك حديد الأقصر وكافة الأرضيات والجدران وأرصفة المحطة والقطارات المتوقفة داخلها، وذلك لدعم جهود وخطط محافظة الأقصر الوقائية والاحترازية لتعقيم كافة المنشآت الحكومية والخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

نفذ مجلس مدينة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم السبت، حملة بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، تطهير وتعقيم ساحة أبو الحجاج بالأقصر، حيث تضمن تطهير المقاعد والبرجولات وصناديق القمامة والسور المحيط بالساحة كإجراءات احترازية وقائية، ويأتي ذلل، وفق عدد من الاحتياطات التي اتخذتها مدينة الأقصر، بتكثيف الجولات على المرافق العامة التي يرتادها الأهالي للتصدي لانتشار "فيروس كورونا".

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الانتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

وقال اللواء محمد يحيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه كان المستهدف من الحملة عدد 600 منشأة تابعة للشركة تشمل مراكز خدمة العملاء والديوان العام ومقار الإدارات الفرعية ومحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم توفير مهمات الوقاية الشخصية من كمامات وجوانتيات العاملين بالتحصيل وخدمة العملاء والساقين الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور والتنقل وفقا للمهام الوظيفية الموكلة لهم.

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