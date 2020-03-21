تونس: مجموعة من العائدين بمطار قرطاج رفضت الامتثال للحجر الصحى

تونس أ ش أ

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن مجموعة من العائدين إلى مطار تونس قرطاج أمس الجمعة ممن كانوا عالقين بالخارج، رفضوا الامتثال للحجر الصحي، فيما وصفت وزارة الصحة هذا الأمر بالتقصير، مشيرة إلى أن السلطات تحاول الآن الاتصال بهم.

وتداول التونسيون ليلة أمس الجمعة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رفض تونسيين بمطار تونس قرطاج ممن كانوا عالقين بالخارج تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنقل عبر الحافلات إلى المناطق المخصصة لهم للالتزام بالحجر الصحي.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية خالد الحيونى ، إن الوحدات الأمنية قامت ليلة أمس الجمعة بمطار تونس قرطاج بالإجراءات اللازمة فى التعاطى مع العائدين والذين كانوا عالقين بالخارج، مضيفا أن الوحدات الأمنية دعتهم من خلال مكبرات الصوت بالالتزام بالحجر الصحي، الذى هو إجراء معمول به فى كل الدول، لكنهم رفضوا الامتثال.

وأوضح فى تصريح صحفى اليوم السبت أن الوزارة تقوم بكل ما هو متاح قانونيا فى تعاملها مع مسألة الحجر الصحى بالتنسيق مع هياكل الدولة وأن وحداتها الأمنية تعمل على تنفيذ القانون بكل صرامة، داعيا المواطنين العائدين من منطقة موبوءة التقيد بالحجر الصحى بطريقة إرادية واحترام هذا الإجراء وتفهم أن ذلك من مصلحته ومصلحة الشعب التونسى ككل.

من جانبها أفادت مديرة المركز الوطنى التونسى للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بأن الفرق الطبية والسلطات المعنية هى الآن بصدد الاتصال بالتونسيين العائدين أمس الجمعة والذين رفضو الالتزام بالحجر الصحي.