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تونس تعلق رحلات الطيران الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:34 م
تونس تعلق رحلات الطيران الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى دولة تونس، اليوم السبت، تعليق رحلات الطيران الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن أن العمل بالحجر الصحى العام الذى أعلنه الرئيس قيس سعيد، يبدأ من غد الأحد الساعة السادسة صباحا، ويتواصل حتى الرابع من أبريل المقبل.

وذكر الفخفاخ- عبر صفحة الحكومة التونسية- أنه يقصد بالحجر الصحى ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفى الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادى للمرفق العام فى المجالات الحيوية التالية (الغذاء، والصحة، والإدارة، والقضاء، والطاقة، والأمن، والماء، والنقل، والاتصالات، والإعلام، والنظافة والأنشطة الصناعية الحيوية، كما يتواصل أيضا النشاط المهنى الضرورى فى القطاع الخاص فى المجالات المذكورة ذاتها.

تفقد وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى، جاهزية التشكيلات العسكرية بقاعدة العوينة، والمشاركة بدروها فى مهمة حظر التجول، وذلك فى إطار دعم قوات الأمن الداخلى فى القيام بهذه المهمة .

 

 


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