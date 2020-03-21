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تموين شمال سيناء: توافر السلع التموينية والخضروات والفواكة بأسواق المحافظة

السبت، 21 مارس 2020 09:25 ص
تموين شمال سيناء: توافر السلع التموينية والخضروات والفواكة بأسواق المحافظة مقررات تموينية
شمال سيناء - محمد حسين

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أكدت مديرية التموين بشمال سيناء على توافر كافة السلع التموينية واحتياجات الأهالى من الخضروات والفواكه بالأسواق، حيث قال فتحى راشد ابوحمده، مدير مديرية تموين شمال سيناء اليوم، إن المقررات التموينية متوفرة وبفائض مناسب، إضافة لتوفر الدقيق فى المستودعات، وانتظام وصول الخضروات والفواكه والوقود والغاز الطبيعي.

أضاف فتحى راشد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأسواق تحت الرقابة وتقوم فرق من مفتشي التموين بالتعاون مع مباحث المرور بمتابعة الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، وأنه يطبق قرار إغلاق وفتح المحلات فى المواعيد المقررة ولم تسجل فى شمال سيناء أى مخالفات للقرار.

ودعا مدير تموين شمال سيناء الأهالى باليقظة وسرعة الإبلاغ عن أى مخالفات للتجار لاتخاذ اللازم .

كان اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ خلال جولة تفقدية في الأسواق بمدينة العريش،يرافقه خلالها فتحي جمعة راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاي ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

وأكد المحافظ أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق، وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

شدد المحافظ على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.


شمال سيناء

العريش

تموين شمال سيناء

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