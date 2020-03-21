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تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

السبت، 21 مارس 2020 02:30 ص
تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو" الجزيرة القطرية
كتب محمود العمرى

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كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الأكاذيب التي تروجها قنوات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر، من أجل استهداف الدولة المصرية بنشر الأكاذيب، والتى كان آخرها تناول قناة الجزيرة القطرية، لأزمة كورونا فى مصر، ومحاولة الترويج بأرقام كاذبة عن المصابين فى مصر، الأمر الذى كشفته الأرقام الصحيحة التى تصدر من منظمة الصحة العالمية، وغيرها من التدليس والأكاذيب التى تعمل عليها وسائل إعلام الإخوان وقطر ضد مصر.

وأضاف التقرير، أن الإعلام القطري روج إلى تقرير الجارديان الكاذب ضد مصر، واستهدف كل المعلومات الخاطئة وترويجها على أنها صحيحة، إضافة إلى تغاضى الجزيرة القطرية إلى إخفاء المصابين فى قطر، والعمل على استغلال هذه الأزمة العالمية لاستهداف مصر، وضرب المؤسسات فيها، والعمل على ترويج الشائعات على أنها حقيقة فى محاولة منها لاستهداف الدولة المصرية، اللافت رغم إشادة منظمة الصحة العالمية بمصر وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا، إلا أن الجزيرة القطرية تعمل على ترويج الأكاذيب واستغلال هذا الأمر فى ذلك.

وكان قد كشف تقرير آخر الخسائر الكبرى التي تشهدها قطر، بسبب فيروس كورونا، وانتشاره بشكل كير في البلاد، وعدم اتخاذ السلطات القطرية برئاسة تميم بن حمد أي من الاحتياطات الخاصة بمواجهة الفيروسوأكد التقرير أن مونديال 2022 المفترض أن يجرى في الدوحة، أصبح مهدد بعد تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف التقرير، أن ضمن تعطيل المونديال أن هناك فرار من العمالة الخارجية ومنع دخولهم إلى الدوحة، الأمر الذى يتسبب في عجز قطر من انتهاء الاستعدادات الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، إضافة إلى أن منع دخول العمالة سيكون له اثر كبير سلبي على الانتهاء من المنشآت التي كانت تجهز لها الدوحة من أجل كاس العالم .

ولفت التقرير أن هناك أزمات كبيرة للغاية يواجهها تنظيم الحمدين مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وجعل قطر هي الأولى عربيا في أعداد المصابيين بهذا الفيروس


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