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تعليم المنيا: بدأ البث المباشر للمناهج للشهادتين الاعدادية والثانوية غدا

السبت، 21 مارس 2020 03:23 م
تعليم المنيا: بدأ البث المباشر للمناهج للشهادتين الاعدادية والثانوية غدا شرح المناهج أون لاين
المنيا - حسن عبد الغفار

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فى بيان لها اليوم، انه بدا من غدا الاحد سوف يتم عمل البث المباشر لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، عن طريق نخبه متميزة من المعلمين، يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم.

كما اعلنت المديرية عن الخطوات التى يجيب على الطلاب القيام بها للتواصل مع المعلم عن طريق رفع يده الكترونيا وبذلك يسمح له المعلم بالسؤال على برنامج zoom والذى حددته المديرية ليكون منصة الطلاب.

واضاف البيان ان جداول الحصص على المنصة الاليكترونية سوف تكون يومية وتم الاعلان عن اسماء المعلمين فى جميع المواد والذين سوف يقومون بالتدريس للطلاب عن طريق المنصة الاليكترونية، كما حددت المديرية ارقام للطالب للتواصل معهم والاستفسارات فى حال وجود اى مشكلات بالبرنامج الذى تم اعداده لأعمال البث المباشر. للطلاب

ياتى ذلك ضمن خطة الوزارة فى التواصل مع الطلاب خلال فترة توقف الدراسة واتاحة فرصة للطلاب للتواصل الفعال مع المعلمين، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، والتأكيد على جميع المديريات بإعداد منصات اليكترونية تكون بديلا عن الذهاب للمدارس من خلال التعليم عن بعد.

كما ياتى ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة الطلاب، واغلاق كافة السناتر التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، وقد تمكنت المحافظة من اغلاق 64 مركز دروس خصوصية وسنتر تعليمى خلال الايام الماضية، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفين لتلك القرارات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن محافظة المنيا اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا ومنها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، الغاء المناسبات وإغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم فى الساعة السابعة مساءا، الى جانب تطهير وتعقيم كافة المؤسسات الحكومية والمصالح والمستشفيات ، كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كرونا.

 

 

 


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