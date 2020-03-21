تعقيم مواقع شركة مياه الشرب بالمنوفية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

المنوفية -محمد فتحى

أصدر الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية ، تعليمات مشددة لكافة الأفرع للتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الحكومة والعمل بموجبها وتنفيذ كافة ما من شأنه مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ،وذلك ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها الشركه داخل كافة المباني والمحطات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء.