تعقيم مواقع شركة مياه الشرب بالمنوفية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية ، تعليمات مشددة لكافة الأفرع للتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الحكومة والعمل بموجبها وتنفيذ كافة ما من شأنه مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ،وذلك ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها الشركه داخل كافة المباني والمحطات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى قيام أفرع الشركة بتعقيم مراكز خدمة العملاء والمحطات وكافة المكاتب الإدارية واماكن انتظار خدمة العملاء ودورات المياه وتواجد الملصقات وإرشادات التوعية لتوعية العاملين بإجراءات التطهير والوقاية الدورية.
وأوضح نجيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة لافتًا إن هذه الإجراءات تتم أولاً بأول لمختلف الأماكن بشكل احترازي لضمان تحقيق أعلى معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ علي صحة العاملين والمترددين على هذه الأماكن لمواجهة فيروس كورونا .
كان محافظ المنوفية، قد ناشد أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية:. "2222035 - 2224899 - 2239804".
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