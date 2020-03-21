تعقيم سوق المواشي والشوارع الرئيسية في بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مجلس مدينة بلبيس بالشرقية، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المدينة حملة تعقيم عدد من الأماكن العامة منها "سوق المواشي إضافة إلى نقطه شرطه سعدون، الوكايل، شارع جمال عبد الناصر، شارع بورسعيد، وشارع ابو بكر الصديق، وتواصل أعمال التعقيم كافه الأماكن العامة بمركز والتي يتردد عليها المواطنين بكثرة، ذلك بالتعاون المشترك بين مركز ومدينة بلبيس وإدارة الطب البيطري والإدارة الزراعية .

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن حملات ليلية مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ قرار الغلل لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروسات.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .







