اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 10:40 م
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تعرف على ملخص كميات ووسائل نقل المواد البترولية خلال العام المالى 2018/2019

السبت، 21 مارس 2020 10:00 م
تعرف على ملخص كميات ووسائل نقل المواد البترولية خلال العام المالى 2018/2019 حقل بترول أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة، والتي تشمل كميات المواد البترولية التي تم نقلها بالوسائل المختلفة خلال العام المالي 2018/2019.
 
وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف أهم المؤشرات الرئيسية التي وردت بهذه النشرة وهي:
 
- بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية إلى 149.8مليون طن مترى، بنسبة زيادة 9.4%، عام 2017/ 2018 
- بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن مترى بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيه، بنسبة انخفاض 26.6% عن العام الماضي وهى تمثل اقل كميات تم نقلها.
 
- سجلت الكميات المنقولة باللوارى 27 مليون طن مترى بمتوسط تكلفة نقل للطن 53 جنيه، بنسبة زيادة 55%
- بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن مترى وهي أعلى كميات تم نقلها بنسبة زيادة 4.8%.
 
- بلغ اعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 80 خط بإجمالي 5.8 ألف كم
 
- بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة "المنتجات البتروليـة، الزيت الخام، المتكثفات، البوتاجاز" بواسطة خطوط أنابيب البترول 55.5 مليون طن مترى بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها "438، 278، 113، 349" جنيه بنسبة زيادة 0.2٪.
 
- الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات السـاحلية المستـأجرة بلغت نحو 5.9 مليون طن متري بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 126 جنيه بنسبة زيادة 10.7%.
 
- الكميات المنقولـة من الغاز الطبيعى 63.8 مليار متر مكعب منها 61.3 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 96.2%، و 2.5مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.8%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.03 جنية لكل منهما.
 
- بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 1.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 21.9 مليار جنيه.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

المواد البترولية

اخبار الاقتصاد

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