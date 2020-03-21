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تعرف على طريقة ارتداء الكمامة الصحيحة

السبت، 21 مارس 2020 11:16 م
تعرف على طريقة ارتداء الكمامة الصحيحة كمامة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ، طريقة ارتداء المنامة بطريقة صحيحة فى رسم توضيحي لحماية المواطنين من فيرس كورونا.

وقال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم ، أن الكمامة الجراحية يوجد فيها لونين وهو أبيض وأزرق حيث أن اللون الأزرق هو طارد للمياه ويمنع اختراق القطرات الصغيرة بينما اللون الأبيض لامتصاص الرطوبة وبالتالي منع الجراثيم من الانتشار في الجو كما يوجد  طبقة ثالثة في المنتصف ودي هي الفلتر.
 
كما أوضح المعهد العالى للصحة العامة أن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وهى أن يكون اللون الأزرق باتجاه الخارج واللون الأبيض باتجاه الداخل و في جزء من السلك صغير في أعلي الماسك ودة لإحكام الإغلاق حول الأنف.
 
كما طالب المعهد فى بيانه بضرورة غسل الإيد بمياه و صابون أو فركها بكحول لتنظيفها ثم التأكد إن الكمامة مغطية الأنف و الفم بإحكام ولايوجد فراغ بينها و بين الوجه واثناء ارتداء الكمامة تجنب إنك لمسها نهائيا  ومن الممكن لمسها من المكان الذى يتم إحكامها منه.
 
كما أوضح البيان أنه بمجرد ما الكمامة تكون رطبة أو تمزق جزء منها لابد من التخلص منها على الفور واستبدالها بأخرى جديدة ، مشددا على عدم ارتداء الكمامة أكثر من مرة حيث أنها مصممة للاستعمال مرة واحدة فقط
 
كما طالب المواطنين عند نزع الكمامة تجنب لمسها من الجهة الأمامية والتخلص منها على الفور  في سلة مهملات خاصة ثم الايادى بماء وصابون أو تطهيرها بكحول.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، مضيفا  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
 
وأكد مجاهد  ، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 


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