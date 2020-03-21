تعرف على طريقة ارتداء الكمامة الصحيحة

وقال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم ، أن الكمامة الجراحية يوجد فيها لونين وهو أبيض وأزرق حيث أن اللون الأزرق هو طارد للمياه ويمنع اختراق القطرات الصغيرة بينما اللون الأبيض لامتصاص الرطوبة وبالتالي منع الجراثيم من الانتشار في الجو كما يوجد طبقة ثالثة في المنتصف ودي هي الفلتر.

كما أوضح المعهد العالى للصحة العامة أن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وهى أن يكون اللون الأزرق باتجاه الخارج واللون الأبيض باتجاه الداخل و في جزء من السلك صغير في أعلي الماسك ودة لإحكام الإغلاق حول الأنف.

كما طالب المعهد فى بيانه بضرورة غسل الإيد بمياه و صابون أو فركها بكحول لتنظيفها ثم التأكد إن الكمامة مغطية الأنف و الفم بإحكام ولايوجد فراغ بينها و بين الوجه واثناء ارتداء الكمامة تجنب إنك لمسها نهائيا ومن الممكن لمسها من المكان الذى يتم إحكامها منه.

كما أوضح البيان أنه بمجرد ما الكمامة تكون رطبة أو تمزق جزء منها لابد من التخلص منها على الفور واستبدالها بأخرى جديدة ، مشددا على عدم ارتداء الكمامة أكثر من مرة حيث أنها مصممة للاستعمال مرة واحدة فقط

كما طالب المواطنين عند نزع الكمامة تجنب لمسها من الجهة الأمامية والتخلص منها على الفور في سلة مهملات خاصة ثم الايادى بماء وصابون أو تطهيرها بكحول.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.