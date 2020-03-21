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تطهير وتعقيم مدرجات الكلية النوعية بالمنوفية

السبت، 21 مارس 2020 12:15 م
تطهير وتعقيم مدرجات الكلية النوعية بالمنوفية تعقيم مدرجات الكلية النوعية بالمنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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تتبع كلية التربية النوعية عددا من الإجراءات الوقاية وعمليات التعقيم الواسعة للمدرجات والقاعات الدراسية بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت الدكتورة حنان يشار عميد الكلية إن الحملة تهدف إلى الحفاظ علي صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، كذلك تم التوجيه بضرورة تطهير وتعقيم المدرجات ومكاتب الكلية ودورات المياه يوميا بالمطهرات والمنظفات التي أوصت بها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات نظافة الأيدي إلى جانب تهوية حجرات التدريس وتقليل الكثافة العددية.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تنفيذ خطة الجامعة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تسير فى عدة اتجاهات وبصورة متزامنة لحل جميع المشاكل، حيث يتم بصورة دورية تعقيم جميع الكليات والمنشآت ويقوم فريق عمل متخصص بأعمال التطهير للحد من انتشار العدوى.

كما تقوم المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذها بصورة حازمة وتطبيق الإجراءات الجديدة التى اتخذتها دون تهاون، وتكوين فريق لإدارة الأزمة والذى يقوم بالمرور الدائم على المستشفيات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ومتابعة العمل بأجهزة كشاف الحرارة على بوابة مستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية للكشف عن الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفورى معها، بالإضافة إلى تجهيز غرفة خارجية مخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

هذا ويتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة الأزمة، برغم مخاطر تعرضهم للعدوى ولكنهم يقومون بواجبهم بكل إخلاص ويقفون كخط دفاع يعمل لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، متمنيا السلامة لهم جميعا فهم حقا "جيش مصر الأبيض" كما يطلق عليهم تقديرا لمجهوداتهم، وأن تنتهى هذه الأزمة بأقل الخسائر ويحفظ الله مصر آمنة.

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