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تطهير وتعقيم تم المصالح الحكومية بمدينة نخل بشمال سيناء

السبت، 21 مارس 2020 02:13 م
تطهير وتعقيم تم المصالح الحكومية بمدينة نخل بشمال سيناء تعقيم المصالح الحكومة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت الإدارة الصحية بمركز نخل بشمال سيناء، انتهاء فريق طبى متخصص من تعقيم وتطهير مقرات ومنشآت المصالح الحكومية فى مدينة نخل ضد مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19، بمعرفة وحدة ناقلات الأمراض.

كما انتهت الإدارة الصحية بمركز نخل ، بتوجيهات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي  تنفيذ حملة توعية  للأهالي  بمرض كورونا المستجد COVID-19  قدمها محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية، تضمنت المحاضرة تعريف بالمرض وفترة الحضانة وظهور الأعراض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وطرق الوقاية من المرض، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للمساعدة فى منع انتشار المرض، كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية صدر  الحيطان والوحدة الصحية بقرية وادى  الحاج بواسطة الفريق الإشرافى بالإدارة الصحية بنخل ، وتدريب الفريق الصحى  بكل موقع على إجراءات التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتم توزيع تعريف الحالة وملصقات طرق انتقال المرض وطرق الوقاية من المرض على الوحدات الصحية.

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء نفى شائعة ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل ديوان عام المجلس.

وفى بيان أكدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة عن عدم وجود أي حالات في ديوان عام المجلس أو في نطاق المركز والمدينة حتى الان.

وتابع البيان "نرجو التحقق من الأخبار من المصدر الرئيسي وعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم نشر الفوضى بين المواطنين، ونحن نتعامل بكل شفافية فإذا ظهر اي حالات سيتم التنبيه والتحذير لأخذ الحذر والحيطة ولا تقبل بأي ضرر للمواطن أو الموظف.

وسبق واعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل اى حالات إصابة أو اشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا .

وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح له اليوم انه لا صحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

ودعا مجددا عدم الانسياق وراء الشائعات لافتا انه يعلن اولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .

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شمال سيناء

العريش

سيناء

الطب الوقائى

فيروس كورونا

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