تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية ووسائل المواصلات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من المنشآت العامة والخدمية حملات تطهير، اليوم السبت، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرش والتطهير والتعقيم المواصلات العامة وأماكن التجمعات، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

ففي مصيف بلطيم أشرفَ المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخدمية بنطاق المدينة والتي تضمنت تعقيم ديوان عام المدينة والمصالح الحكومية ودور العبادة والمرافق المختلفة، كما تم رش مقلب القمامة وصناديق تجميع القمامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالحد من التجمعات والاهتمام بالنظافة العامة واتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا.

قال أشرفَ المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، انه تم التنبيه على كافة العاملين بالمدينة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية والالتزام بالإرشادات الوقائية، في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحفاظًا علي صحة العاملين بالقطاع ومكافحة انتشار فيروس "الكورونا".

وأكد اللواء جما نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،تم اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة لتنفيذ خطة مكافحة متكاملة وفرق عمل المديرية ومحطات الملاريا بمراكز المحافظة، لتنفيذ أعمال التطهير في الأماكن الحيوية ومصادر الخطورة، والتي شملت " الأسواق، والمواقف العامة، والمساجد، والكنائس، والأماكن الخدمية كمبني المحافظة، والمحاكم والهيئات القضائية، والجامعة ".

وقال المحافظ، أنه وجه بالتركيز علي تطهير الأماكن الحدودية والتي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى كمحافظة الغربية والدقهلية والبحيرة ومتابعة الكمائن الحدودية، في إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، موجهاً باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر؛ انه يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان كالتالي؛ يتم التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، ويتم الرش كل 5 ساعات للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، ويقوم فريق المتوطنة بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة واعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوي.



