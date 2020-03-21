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تطهير دور الأيتام ومراكز الشباب بالشرقية للوقاية من فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:02 م
تطهير دور الأيتام ومراكز الشباب بالشرقية للوقاية من فيروس كورونا تطهير دور الأيتام
الشرقية - إيمان مهنى

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 أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي هذا الأطار قامت مديريه الشباب والرياضة بتنفيذ حمله تعقيم وتطهير واسعة لإدارتي شباب منيا القمح وههيا ومراكز شباب ( العدوه - المهدية -سماكين الغرب - الصالحية 3 - الفولي الكبيرة - بحر البقر 2) لمواجهة فيروس كورونا المستجد شملت أعمال التطهير والتعقيم( الاسطح والطرقات والممرات والحمامات والصالات الرياضية الملحقة بمراكز الشباب) بالإضافة الي قيام اعضاء مركز شباب بحرالبقر2 التابع لإدارة شباب الحسينية بتطهير جميع المساجد والمعاهد الأزهرية والمدارس بقرية شهداء بحر البقر وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، للحفاظ علي صحة وسلامة الرياضيين

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر بتنفيذ حمله تطهير واسعة شملت مبني ديوان عام المديرية ومؤسسة تربيه البنين ودار الامل لإيواء الكبار، شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت وغرف الإقامة والطرقات والممرات والحمامات حفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمقيمين والمترددين لتلقي الخدمات ولمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مديريتي (الصحة - الزراعة) ومجالس المدن والأحياء باستكمال أعمال تطهير ورش المباني والأثاثات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية والتي شملت الأسطح ( مكاتب – كراسي – أرضيات ) وكذا دور العبادة والأسواق بمراكز ومدن المحافظة بجانب نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية وللمترددين عليها عن الإجراءات التي يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى للوقاية من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها.

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

التطهييييييير و التعقيييييم 3
 
 
التطهييييييير و التعقيييييم 4
 
 
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التطهييييييير و التعقيييييم 2

 

 

 

 


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