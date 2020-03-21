تطهير السجون ومراكز الشرطة والسكة الحديد بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تمت أعمال تطهير مختلف المنشآت والأماكن الحيوية، أبرزها السجون ومراكز الشرطة ومحطة السكة الحديد، ولفت إلى أنه ألغيت الزيارات الخاصة بالمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وكلف مدير عام الطب العلاجى، ومدير إدارة المستشفيات بمتابعة تنفيذ ذلك بدءا من أمس الجمعة، وذلك لمنع التجمعات، وحفاظاً على المرضى والعاملين بمستشفيات المحافظة، مؤكداً ضرورة تحويل من يخالف ذلك للمسائلة القانونية .

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين .

وقام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بجميع الإدارات الصحية، وعددهم 19 إدارة صحية تابعة لمديرية الشئون الصحية، بتنفيذ أعمال التطهير بمختلف الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومراكز الشرطة والسجون والمستشفيات، ودور العبادة، ومحطات السكة الحديد، والمواقف العامة للسيارات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومراكز الشرطة التابعة لكل مركز ومدينة بالمحافظة، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، وأماكن التجمعات، والحمامات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما تم تقديم بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية عن أعمال التطهير اليومية بكافة الأماكن، وذلك من خلال الإذاعة بالمساجد والسيارات التى تجوب الشوارع والمناطق النائية لنشر الوعى الصحى لكافة المواطنين حفاظا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة .

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد .

بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشآت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين .











جانب من أعمال التطهير بالشرقية



جانب من أعمال التطهير بالشرقية



جانب من أعمال التطهير بالشرقية



جانب من أعمال التطهير بالشرقية



جانب من المشاركين بحملة تطهير مديرية أمن الشرقية



جانب من المشاركين بحملة تطهير مديرية أمن الشرقية