تشميع محل "بلاى ستيشن" بحى الضواحي ببورسعيد لمخالفته قرار الغلق

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية باستثناء الصيدليات والخدمات والمواد الغذائية.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء هشام خطاب، مدير امن بورسعيد ضبط أحد محلات "بلاى ستيشن " بحى الضواحي تعمل فى الخفاء من خلال إغلاق المحل وبه عدد كبير من الشباب والأطفال بالتحايل على قرار الغلق لمواجهة كورونا.

وعلى الفور تم القبض على المسئول عن المحل وتحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية التى تقضى بتشميع المحل .

ومن جهة أخرى قام ضباط وأفراد الأقسام بتسير الدوريات الراكبة للتنبيه على جميع أصحاب المحلات الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة فضلا عن تحرير عدد من المخالفات للمحلات والمقاهي التى تخالف قرار الغلق حرصا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى آخر مارس للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.