اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشميع محل "بلاى ستيشن" بحى الضواحي ببورسعيد لمخالفته قرار الغلق

السبت، 21 مارس 2020 04:58 م
تشميع محل "بلاى ستيشن" بحى الضواحي ببورسعيد لمخالفته قرار الغلق محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية باستثناء الصيدليات والخدمات والمواد الغذائية.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء هشام خطاب، مدير امن بورسعيد ضبط أحد محلات "بلاى ستيشن " بحى الضواحي تعمل فى الخفاء من خلال إغلاق المحل وبه عدد كبير من الشباب والأطفال بالتحايل على قرار الغلق لمواجهة كورونا.

وعلى الفور تم القبض على المسئول عن المحل وتحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية التى تقضى بتشميع المحل .

ومن جهة أخرى قام ضباط وأفراد الأقسام بتسير الدوريات الراكبة للتنبيه على جميع أصحاب المحلات الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة فضلا عن تحرير عدد من المخالفات للمحلات والمقاهي التى تخالف قرار الغلق حرصا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى آخر مارس للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تشميع محل بلاى ستيشن بحى الضواحى لمخالفته قرار الغلق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة