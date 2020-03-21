تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل روسيا

كتب محمد عبد العظيم

ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أن السلطات المعنية فى روسيا أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، عزل ستة آلاف شخص كانوا على اتصال مع المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن راكوفا قولها: "بالنسبة لـ 131 مريضاً، قمنا بعزل 6 آلاف كانوا على اتصال شخصي معهم". ووفقًا لها، فإن مثل هذه الإجراءات تتيح لسلطات المدينة كسب الوقت الكافي وضمان إعادة هيكلة البنية التحتية للعاصمة، وخاصة الطبية.

وأفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.