ترامب يعلن تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 يوليو بدون غرامات أو فوائد

كتب عامر مصطفى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الدولة قررت تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضا عن 15 أبريل دون جزاء أو فائدة، مقرراً حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا، موضحاً أن هناك تواصلا مستمرا مع حكام الولايات.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن كل أمريكي يلعب درواً مهماً في مواجهة هذا العدو غير المرئي، مطالباً المواطنين بالبقاء في المنزل، والتركيز على الاهتمام بالعائلة، شاكراً الجميع على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"كتب التاريخ لن تنسي ما تقومون به وسنحتفل بذلك قريباً".

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".

وأظلمت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير الخميس عندما طلبت كاليفورنيا، الولاية الذى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها 3.1 تريليون دولار، من جميع سكانها البقاء في منازلهم. وحذت نيويورك وإلينوي حذوها أمس الجمعة.