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ترامب: هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات كورونا

السبت، 21 مارس 2020 07:12 م
ترامب: هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات كورونا ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن =ه تم الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا، وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".

وأظلمت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير الخميس عندما طلبت كاليفورنيا، الولاية الذى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها 3.1 تريليون دولار، من جميع سكانها البقاء في منازلهم. وحذت نيويورك وإلينوي حذوها أمس الجمعة.

وقالت المجلة إنه إذا كانت ولايات كاليفورنيا وإلينوى ونيويورك تمثل دول مستقلة، فستكون الولايات الثلاث هي خامس و 12 و 22 أكبر اقتصادات في العالم على التوالي. ويمثلان معًا أكثر من ربع إجمالي الناتج الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 

 


ترامب

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

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