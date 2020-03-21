اليوم السابع
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ترامب: سننتصر على فيروس كورونا بأقل الخسائر

السبت، 21 مارس 2020 08:44 م
ترامب: سننتصر على فيروس كورونا بأقل الخسائر الرئيس الأمريكي ترامب
ماجد تمراز

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر على فيروس كورونا بأقل الخسائر الممكنة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز عربية.

 

وكان البيت الأبيض، قد أعلن مساء اليوم، أن حزمة الإنقاذ التي يدرسها الكونجرس الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والمنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تصل إلى 2 تريليون دولار.

 

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 19393، موضحاً أن خطر الإصابة بكورونا يصبح قليلا إذا اتبعنا الإرشادات الطبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس.

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

 

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

 

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

 

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".


امريكا

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فيروس كورونا

ترامب

الكونجرس

البيت الابيض

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