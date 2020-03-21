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ترامب: التجارب السريرية على لقاح كورونا مستمرة.. وعقار الملاريا قد يكون مناسبا

السبت، 21 مارس 2020 08:24 م
ترامب: التجارب السريرية على لقاح كورونا مستمرة.. وعقار الملاريا قد يكون مناسبا ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا مستمرة. وتابع خلال مؤتمر صحفى: عقار الملاريا قد يكون مناسبا لعلاج كورونا سنكتشف ذلك في المستقبل.

 

وأشار ترمب، إلى أن فيروس كورونا "عدو صعب" علينا مواجهته.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الدولة قررت تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضا عن 15 أبريل دون جزاء أو فائدة، مقرراً حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا، موضحاً أن هناك تواصلا مستمرا مع حكام الولايات.

 

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن كل أمريكي يلعب درواً مهماً في مواجهة هذا العدو غير المرئي، مطالباً المواطنين بالبقاء في المنزل، والتركيز على الاهتمام بالعائلة، شاكراً الجميع على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"كتب التاريخ لن تنسي ما تقومون به وسنحتفل بذلك قريباً".

 

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