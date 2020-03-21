اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا

السبت، 21 مارس 2020 03:01 م
تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

 

المتهمون المحبوسون احتياطيا، كلا من: "ع. ع"، و"م. أ"، و"و. أ"، وجهت النيابة إليها ارتكاب عدة جرائم منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

 


تجديد حبس 3 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

اخبار كاذبة

ترويج اشاعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة